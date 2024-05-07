الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد الأسمر: أولادنا خط أحمر

منذ 22 دقيقة
سعيد الأسمر

سعيد الأسمر

A A A
طباعة المقال

كتب النائب سعيد الأسمر عبر “اكس”: “أولادنا خط أحمر، أكيد، ومسؤولية حمايتهم من أيّ إعتداء أو ضرر نفسي أو جسدي مسؤولية مشتركة، تبدأ في المنزل مروراً بالمدرسة وصولاً إلى المجتمع. لذلك يجب أن نضافر الجهود ونسعى إلى سن القوانين وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية فلذات أكبادنا ومستقبلنا”.

وأضاف الأسمر: “إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أصبح حاجة ملحّة على كلّ المستويات، بما انها تساهم أيضاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالحد من الفلتان الأخلاقي وتعميم ثقافة الإنحلال وضرب كلّ المبادئ والقيم التي تربينا عليها لصالح ثقافات وبدع لا أخلاقية غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا تنشرها تطبيقات ومواقع لتحريف مسار أولادنا واستغلالهم جسدياً ونفسياً تحت ما يُسمّى مواكبة التطوّر. فلنتحرّك سريعاً قبل فوات الأوان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مديرية حماية المستهلك
    جولات تفتيشية لمراقبو الاقتصاد في النبطية
    عبد الله بو حبيب
    ملابسات الهبة الأوروبية بين بو حبيب ووفد من "لبنان القوي"
    تيك توك
    إليكم آخر التطورات في قضيّة "التيكتوكرز"

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    مجموعة من عناصر حزب الله في سوريا
    بُترت قدماه.. محاولة اغتيال لقيادي بحزب الله في الحسكة شمال شرقي سوريا
    الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز