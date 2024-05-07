سعيد الأسمر: أولادنا خط أحمر

كتب النائب سعيد الأسمر عبر “اكس”: “أولادنا خط أحمر، أكيد، ومسؤولية حمايتهم من أيّ إعتداء أو ضرر نفسي أو جسدي مسؤولية مشتركة، تبدأ في المنزل مروراً بالمدرسة وصولاً إلى المجتمع. لذلك يجب أن نضافر الجهود ونسعى إلى سن القوانين وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية فلذات أكبادنا ومستقبلنا”.

وأضاف الأسمر: “إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أصبح حاجة ملحّة على كلّ المستويات، بما انها تساهم أيضاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالحد من الفلتان الأخلاقي وتعميم ثقافة الإنحلال وضرب كلّ المبادئ والقيم التي تربينا عليها لصالح ثقافات وبدع لا أخلاقية غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا تنشرها تطبيقات ومواقع لتحريف مسار أولادنا واستغلالهم جسدياً ونفسياً تحت ما يُسمّى مواكبة التطوّر. فلنتحرّك سريعاً قبل فوات الأوان”.