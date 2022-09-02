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سعيد الأسمر: القوات ستعمل مع المعارضة لعدم الإتيان برئيس من قبل 8 آذار

منذ 48 دقيقة
النائب سعيد الاسمر

النائب سعيد الاسمر

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رأى النائب سعيد الأسمر ان سمير جعجع يتمتع بكل الصفات التي نراها برئيس الجمهورية القوي والقادر والفاعل والذي يرد السيادة للبنان ويستطيع النهوض بالاقتصاد.

وأضاف ا ان المشكلة السياسية في لبنان هي من خلقت المشكلة الاقتصادية. وأكد في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” ان سمير جعجع لديه كل مقومات العلاقات الداخلية والخارجية والسيادية التي تأهله للوصول الى رئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان جعجع مرشح دائم وطبيعي للرئاسة ولكن بوضعنا الحالي ليس لدينا كتلة كبيرة كقوات لبنانية لوصوله الى الرئاسة.

وأشار الى ان القوات اللبنانية حتى الان ليس لديها اسم معين للرئاسة، ورأى الاسمر ان الفراغ الرئاسي وارد وخصوصا اذا لم يتأمن النصاب في الجلسة. واعتبر ان القوات ستعمل مع المعارضة بكل ما لديها من قوة لعدم الاتيان برئيس من قبل 8آذار، قائلا ان علينا نحن ونواب الثورة ان نضحي معا لانتخاب رئيس للجمهورية يشبهنا وقادر على انهاض البلد.

وفي سياق الحديث، شدد الأسمر على ان ثورة 17 تشرين نجحت وخصوصا بعد الاتيان بنواب جدد الى مجلس النواب.

واعتبر ان حزب الله يريد تحويل البلد الى دولة اسلامية أي ولاية الفقيه بينما حزب القوات اللبنانية تطالب بالدولة اللبنانية. وأكد ان القوات اللبنانية لم تقبل يوما بالحكومات التي شاركت فيها ان يكتب بالبيان الوزاري “جيش وشعب ومقاومة” حيث انها لا تقبل بأن تكون هذه العبارة موجودة. وقال ان التجارب أثبتت ان لا الحوار مع مجموعة 8آذار ولا التحالف ولا حكومة وحدة وطنية تنفع.

ولفت الى ان القوات اللبنانية كانت تقف “رأس حربة” ضد كل مشروع كان يدمر لبنان، واضاف ان القوات هي أم الصبي بالتضحية وبكل ما تفعله وستفعله، وبناء الدولة لا يتحقق بالقوة بل بالحوار.

وختم انه اصبح هناك وعي سياسي عند اطراف المعارضة وعلينا ان نتنازل ونتكتل مع بعضنا لمستقبل بلدنا، مضيفا ان خيارنا الوحيد هو ان نقاوم بالسياسة وبأصوتنا لتغيير المنظومة الحاكمة .

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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