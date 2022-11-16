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سعيد الأسمر: طبخة الرئاسة تحتاج لـ"التخمير".. وفريق الممانعة لن ينجح

منذ ساعة واحدة
سعيد الأسمر

سعيد الأسمر

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أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر إلى أن “القوات اللبنانية لم تتلق دعوة لحضور اللقاء، وذلك لأن بعض الحاضرين يعتبر الحزب من المنظومة، إلاّ أن على هؤلاء أن يعلموا أنهم دون القوات والأحزاب المعارضة لا يستطيعون إيصال أي مرشّح”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أكّد الاسمر أن “القوات تشجّع هذا النوع من اللقاءات ولو أنها لم تكن مدعوة، لأن هذه الاجتماعات من شأنها أن توحّد المعارضة وتقرّب وجهات النظر، والحزب على تواصل دائم ومستمر مع عدد كبير من النواب الذين حضروا أمس، وبالتالي التنسيق باقٍ”.

واعتبر أن “طبخة الانتخابات الرئاسية لم تنضج لدى كل أطراف المعارضة، وتحتاج إلى “التخمير” للتوصّل نحو اسم موحّد، مع العلم أن الاسم موجود، وهو ميشال معوّض، الذي نراكم له الأصوات وننتظر أن يرتفع عدد المقترعين له في الجلسة المقبلة”.

وأكّد أن “فريق الممانعة لن ينجح من خلال التعطيل والورقة البيضاء أخذ الأمور إلى حيث يريد، لأن فريق المعارضة لن يرضخ”.

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