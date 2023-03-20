سعيد: حادثة فريال نعيمة "جرس إنذار"

غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”:

“في حادثة فريال نعيمة

١- لا علاقة لأهالي قرطبا بحادثة الخطف

٢- هذه عمليّة دبّرها ونفذها مواطنون سوريون أتوا بضحيتهم إلى قرطبا

٣- إن مسؤوليّة البلديّة والقوى الأمنية الموجودة في قرطبا واضحة، ونطالب الجميع باعتبار ما حصل بمثابة جرس إنذار وأخذ التدابير لحفظ الأمن في الجرد”.

في حادثة فريال نعيمة

١-لا علاقة لاهالي قرطبا بحادثة الخطف

٢-هذه عمليّة دبّرها ونفذّها مواطنون سوريون اتوا بضحيتهم الى قرطبا

٣-ان مسؤوليّة البلديّة و القوى الامنية الموجودة في قرطبا واضحةً و نطالب الجميع باعتبار ما حصل بمثابة جرس انذار و اخذ التدابير لحفظ الامن في الجرد — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 20, 2023