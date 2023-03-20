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سعيد: حادثة فريال نعيمة "جرس إنذار"

منذ 3 دقائق
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”:

“في حادثة فريال نعيمة

١- لا علاقة لأهالي قرطبا بحادثة الخطف
٢- هذه عمليّة دبّرها ونفذها مواطنون سوريون أتوا بضحيتهم إلى قرطبا
٣- إن مسؤوليّة البلديّة والقوى الأمنية الموجودة في قرطبا واضحة، ونطالب الجميع باعتبار ما حصل بمثابة جرس إنذار وأخذ التدابير لحفظ الأمن في الجرد”.

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