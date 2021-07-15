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سعيد: رئيس الجمهورية في بعبدا بفضل "عضلات" حزب الله

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 5:22 مساءً
فارس سعيد

فارس سعيد

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علق النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر على اعتذار الئريس الحريري عن تشكيل الحكومة قائلا:

“يبقى رئيس الجمهورية في بعبدا بفضل”عضلات”حزب الله فقط.

مضيفاً: “في مواجهة القوى السياسية والراي العام العريض ودوائر القرار العربية والدولية الوضع اكثر من خطير”.

وفي تغريدة أخرى، دعا سعيد “القوى السياسية التمايز عن رئيس الجمهورية”.

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