سعيد: رئيس الجمهورية في بعبدا بفضل "عضلات" حزب الله

علق النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر على اعتذار الئريس الحريري عن تشكيل الحكومة قائلا:

“يبقى رئيس الجمهورية في بعبدا بفضل”عضلات”حزب الله فقط.

مضيفاً: “في مواجهة القوى السياسية والراي العام العريض ودوائر القرار العربية والدولية الوضع اكثر من خطير”.

وفي تغريدة أخرى، دعا سعيد “القوى السياسية التمايز عن رئيس الجمهورية”.

يبقى رئيس الجمهورية في بعيدا بفضل"عضلات"حزب الله فقط

في مواجهة القوى السياسية و الراي العام العريض و دوائر القرار العربية و الدولية

الوضع اكثر من خطير — Fares Souaid (@FaresSouaid) July 15, 2021