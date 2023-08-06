الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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سعيد: شلل المعارضة مخجل وقليل علينا ما سمعناه من السفارات

منذ 33 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”: عندما يتدخل العالم في الشؤون اللبنانية …تعلو اصوات اتهام العالم بالوصاية

عندما يحذّر العالم من الشأن الداخلي ..تعلو اصوات اتهام العالم بالتخلّي عن لبنان. “نظموها”

وتابع: ١-الدعوة للكنيسة و القوات و الكتائب لمواجهة طرح الوزير باسيل و التمسك باللامركزية الادارية وفقاً للطائف
٢-ملاقاة البيان الخماسي بمشهديّة سياسيّة وطنيّة تعلن التمسك بالطائف و ال1559-1680-1701-2650
٣-تجاوز خوف مواجهة الاحتلال الايراني للبنان
لا تسألوا ما تفعله السفارات مؤخراً…

وأضاف: بكل أسف تتمثل المبادرة الداخليّة الوحيدة لانتخاب رئيس في اعادة الحوار بين حزب الله و الوزير باسيل
١-قبل باسيل ادراج اسم فرنجية
٢-يعد المسيحيين بتنفيذ مطلب “مهمّ” اللامركزية الادارية و المالية
٣-تمارس المعارضة الجمود و تكتفي بالدهشة
قليل علينا ما سمعناه من السفارات مؤخراً

وختم: ١-بيان لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ
٢-بينات السفارات التي تحذّر رعاياها لمغادرة لبنان
٣-امكانية عدم دفع رواتب القطاع العام آخر آب
٤-استحالة الحصول على غطاء من المجلس او الحكومة للانفاق…
ستقودنا الى تسريع انتخاب رئيس بشروط صعبة
شلل المعارضة مخجل

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