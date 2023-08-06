سعيد: شلل المعارضة مخجل وقليل علينا ما سمعناه من السفارات

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”: عندما يتدخل العالم في الشؤون اللبنانية …تعلو اصوات اتهام العالم بالوصاية
عندما يحذّر العالم من الشأن الداخلي ..تعلو اصوات اتهام العالم بالتخلّي عن لبنان. “نظموها”
وتابع: ١-الدعوة للكنيسة و القوات و الكتائب لمواجهة طرح الوزير باسيل و التمسك باللامركزية الادارية وفقاً للطائف
٢-ملاقاة البيان الخماسي بمشهديّة سياسيّة وطنيّة تعلن التمسك بالطائف و ال1559-1680-1701-2650
٣-تجاوز خوف مواجهة الاحتلال الايراني للبنان
لا تسألوا ما تفعله السفارات مؤخراً…
وأضاف: بكل أسف تتمثل المبادرة الداخليّة الوحيدة لانتخاب رئيس في اعادة الحوار بين حزب الله و الوزير باسيل
١-قبل باسيل ادراج اسم فرنجية
٢-يعد المسيحيين بتنفيذ مطلب “مهمّ” اللامركزية الادارية و المالية
٣-تمارس المعارضة الجمود و تكتفي بالدهشة
قليل علينا ما سمعناه من السفارات مؤخراً
وختم: ١-بيان لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ
٢-بينات السفارات التي تحذّر رعاياها لمغادرة لبنان
٣-امكانية عدم دفع رواتب القطاع العام آخر آب
٤-استحالة الحصول على غطاء من المجلس او الحكومة للانفاق…
ستقودنا الى تسريع انتخاب رئيس بشروط صعبة
شلل المعارضة مخجل