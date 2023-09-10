سعيد: على الفلسطينيّين أن لا يتحولوا إلى شوكة في الخاصرة

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس” أنّ وقف القتال في عين الحلوة مسؤوليّة فلسطينية لأنّ القتال يسيء إلى قضيّة فلسطين، ولأنه يعيد الفلسطينيين إلى الواقع السياسي بعد أن خرج في الـ 1982، ولأنّ عودته يفتح قبور قديمة وذاكرة بشعة، ولأنّ تكرار تجربة البارد في ظلّ الانقسام الطائفي وحكومة تصريف أعمال وغياب رئيس شبه مستحيلة، ولأنّ صيدا لها الحق على الفلسطينيين أن لا يتحولوا إلى شوكة في الخاصرة”.

سعيد أضاف: “نطالب الرئيس عباس الذي ينادي بالشرعية اللبنانية أن يأتي فورًا إلى لبنان”، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الواضح مع الجيش اللبناني وتسليم المجرمين، ومشيرًا إلى أنّ ترك الأمور يؤدّي إلى دخول أطراف معنية بالإطاحة باستقلالية القرار الفلسطيني.

٥-لأن صيدا لها الحق على الفلسطينيين ان لا يتحولوا الى شوكة في الخاصرة

٦- نطالب من الرئيس عباس الذي ينادي بالشرعية اللبنانية ان يأتي فورا الى لبنان

٧-و التنسيق الواضح مع الجيش اللبناني و تسليم المجرمين

٨-ترك الامور…يؤدّي الى دخول اطراف معنية بالاطاحة باستقلالية القرار الفلسطيني — Fares Souaid (@FaresSouaid) September 10, 2023