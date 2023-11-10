سعيد: "فرصة ذهبيّة" لعودة المنطقة إلى عروبتها.. استعدّوا!

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”، أننا “بحاجة إلى ردم الهوّة، حيث:

– ينظر العرب إلى فلسطين بوصفها قضيّة حقّ منذ ٧٥ عامًا.

– يركزّ الغرب على ٧-١٠-٢٠٢٣ و كأنّ لا شيء قبل هذا التاريخ.

– ينتفض العرب في وجه قساوة إسرائيل ضدّ الفلسطينيين.

– ينتقد الغرب صمت العرب أمام مجازر سوريا.. ضدّ الفلسطينيين أيضًا”.

وأضاف سعيد في منشور له:

– يتهمّ الغرب العرب بقيادة تيار ضدّ السامية.

– يتهمّ العرب الغرب أنه إسلاموفوبي.

– يخاف الغرب من الحضور الإسلامي داخله.

– يردّ العرب.. إنها العولمة يا عزيزي.

سوء التفاهم غالبًا ما يكون بين طرشان اثنين”.

وتابع: “سقط عنوان توحيد الساحات: التفتت فلسطين ولم ترَ إيران إلى جانبها، في لبنان “قواعد اشتباك” أي حضور بشقّ النفس، لا طلقة من الجولان رغم وجود ميليشيات شيعيّة من كل الأجناس على طول 76 كلم، تبعد اليمن عن قاعدة اميركية 50 كلم في إيريتريا.. لا شيء إلاّ صواريخ لـ2000 كلم بدون فعاليّة، تتدافع الميليشيات العراقية للدخول إلى الأردن ومنها إلى فلسطين بينما وجودها في سوريا يضعها في مواجهة إسرائيل.. لا شيء، مرّ على حرب غزّة 35 يوم وما زلنا نسمع هدير كلامي بينما الأفعال قليلة، حياد الصين عن الحرب وجمود الروس زاد على “الطين بلّة”، سقط سبب وجود إيران العسكري”.

سعيد قال أيضًا: “هذا واقع وتعاملوا معه في الإعلام والسياسة والحسابات اليوميّة: فرصة عودة المنطقة إلى عروبتها كبيرة، ما نحلم به هي عروبة تتسع للجميع من ضمنهم فلسطين مستقلّة تعيش إلى جانب إسرائيل، عروبة ثقافية تتجاوز الأديان وتحمي الإنسان، عروبة متصالحة مع الغرب، إنها فرصة ذهبيّة، استعدّوا”.