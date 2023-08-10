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سعيد: فضحت "حادثة الكوع" عدم تقيّد لبنان بالقرار 1701

منذ 5 دقائق
ماذا وراء رفض فارس سعيد لمرشح حزب الله في جبيل وماذا قال نعيم قاسم ل نعمة افرام

فارس سعيد

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كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “اكس” وكتب: “أسقطت الكحالة امس المعركة السياسية والاعلامية التي قادها لبنان الرسمي استباقاً لجلسة مجلس الامن في ٣١ آب للتجديد لليونيفيل، اذ فضحت “حادثة الكوع” عدم تقيّد لبنان بالقرار ١٧٠١ الذي ينصّ على ضبط الحدود و منع ايصال الاسلحة الى لبنان من سوريا”.

أضاف: “الكحالة “حسّاسة” كما كل لبنان منذ انفجار المرفأ وتصفية جو بجاني من امام منزله… إلقاء اللوم على اهلها ظلم. نطالب الحكومة تحمّل مسؤولياتها الوطنية وفتح تحقيق فوري والدولية لتفسير التراخي في عدم تنفيذ الدستور وقرارات الشرعية الدولية والأخلاقية في تقديم واجب التعزية”.

وتابع: “زيارة اهالي الكحالة اليوم من قبل وفود من كل لبنان ضرورة وطنيّة”.

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