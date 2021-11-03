الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد: كأن التحقيق في جريمة المرفأ أصبح من الماضي؟

3 - نوفمبر - 2021
فارس سعيد

فارس سعيد

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر تويتر وكتب: وكأن التحقيق في جريمة المرفأ أصبح من الماضي؟ اين الدولة بتراتبيتها أين القضاء اين الاحزاب اين الراي العام اين الاعلام؟ لن تنالوا.

وسعى حزب الله مراراً لإبعاد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار عن القضية، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.

ووجهت تهديدات علنية واستخدمت أساليب ترهيب من وزراء حزب الله وحلفائهم في حركة أمل، في محاولات مستميتة لكف يد البيطار عن التحقيقات، وهي مساع اعتبرها لبنانيون “محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد”.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار الذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، لم يحرز تقدم في محاسبة أي من كبار المسؤولين بالبلاد، بسبب طعن أطراف قوية من بينها حزب الله وآخرون من الطبقة الحاكمة، في حياد التحقيق.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة اليوم ؟
    الشيخ سامي أبي المنى
    أبي المنى: الوضع العام يميل إلى المزيد من المصاعب والأزمات
    قائد الجيش استقبل السفير الايراني الجديد
    قائد الجيش استقبل السفير الايراني الجديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله