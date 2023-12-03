سعيد: لا أحسد "حزب الله"

لفت رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “لا أحسد حزب الله،

– يجلس على مقاعد الاحتياط بينما اللعبة في ذروتها

– استثمر لمدّة 40 عامًا حتى يرتقي إلى رتبة “لاعب” ولم ينجح

– تقررّ إيران وهو ينفذّ بعكس ما كان يحاول إقناعنا به

– أقحم بيئة لبنانيّة محترمة ومؤسسة للكيان في حروب مذهبيّة على مساحة المنطقة.. وعرّض شبابها

في لبنان:

– يريد صفر مشاكل

– بدءًا بجبران باسيل وصولًا إلى جوزاف عون وبينهما التنظيمات “الإسلاماويّة” التي قاتلها في سوريا منعًا من “وصولها إلى لبنان”

– ارتبط اسمه بانهيار الدولة والمصارف والمرفأ..

– لا أحد قادر على تقدير مدى تماسك بيئته معه لأن “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”!

في العالم:

– هو تنظيم إرهابي

– لا يسافر ولا يفتح حساب في مصرف..

– لا يتكلّم معه إلاّ الذي يقدّر خطره ويحاول تجنّبه..

لم أقدّم هذه الوقائع من باب الهجوم، إلاّ أني أخاف من تعاطفي مع الضعيف”.