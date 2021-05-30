الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد: لا تسكتوا... جريمة المرفأ إرهابيّة لا accident

30 - مايو - 2021
فارس سعيد

فارس سعيد

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً “سنكتشف ماذا جرى في الصين وسببّ إنتشار وباء كورونا، ولم نكتشف بعد مسؤول واحد عن إنفجار مرفأ بيروت!” مضيفاً “السلطة أي الدولة ومعها حزب الله، قتلوا وفجّروا وتسببوا بإقتلاع بيروت عن البحر الأبيض المتوسط، وإذا كنت أتجنّى عليهم، فليكشفوا لنا ماذا جرى”.

تابع سعيد “ترك أهل الضحايا الشهداء لوحدهم في مشهدٍ يضيف على حزنهم عجزهم عن التقدّم نحو الحقيقة”، مشيراً إلى أن “القوى السياسية أقفلت موضوع المرفأ وانتقلت إلى الإنتخابات، حزب الله يطالب بإقفال ملف المرفأ و توزيع “التعويضات”، والدولة تتلهّى بتقاسم السلطة”، وختم سعيد قائلاً: “لا تسكتوا، جريمة المرفأ إرهابيّة لا accident”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    الإصابات ترتفع مجدّدًا.. دعوات لتلقّي لقاحات كورونا بسرعة
    الادوية في خطر
    نقابة مصانع الأدوية في لبنان زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة
    نواف سلام
    نواف سلام: همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن