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سعيد: لا قيامة للقطاع المصرفي بشكله الحالي

منذ 12 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”:

القطاع المصرفي اللبناني:
١-أخذ شكله الحديث مع دور بيروت بعد الحرب الأولى بسبب المرفأ والجامعات وطريق الشام
٢-تطوّر مع قانون سريّة المصارف 1956(ريمون ادّة و كميل شمعون وجورج كرم)
٣-نهض بعد حرب 1967 عندما أصبحت بيروت رديفاً لقناة السويس
ومع أموال العرب والحروب… والنفط

٤-شكّل خلال 100 عام احد أعمدة دور لبنان في المحيط وربما…الأبرز
٥-صمد خلال الحرب الأهليّة و لم يصمد اليوم
٦-تعود أسباب انهياره الى عوامل إدارية حتماً انما الى أسباب سياسيّة أيضا
٧-اذا كانت الطبيعة تكره الفراغ فمن يملأ مكانه: العرب، إسرائيل…المصارف العالميّة؟

٨-لا قيامة له بشكله الحالي اذن كيف استبداله؟
٩-هل كان فعلاً “اختراعاً” مسيحياً وسينتقل مع انتقال النفوذ؟
١٠-يتطلب واقعه قيام ورش عمل في الجامعات ومراكز الأبحاث والأحزاب
١١-انتظار الحلّ السياسي صحيح انما الآخرون في المنطقة لا ينتظرون
يكشف واقعه كسل ومسؤوليّة الطبقة السياسيّة

١٢-كل ما تقوم به الأحزاب هو مواكبة نقمة الناس خوفاً من المزايدة
١٣-لم تنتبه لمعنى ان اللبناني و المغترب والعربي… لن يضعوا مجدداً قرشاً واحدًا في لبنان لمدة طويلة
١٤-لم نسمع داخل اللجان النيابيّة عن ندوة او نقاش حول ازمته
١٥-انهيار المصارف سيؤدّي الى انهيار الأحزاب التقليديّة.

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