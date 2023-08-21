سعيد: لا قيامة للقطاع المصرفي بشكله الحالي

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”:

القطاع المصرفي اللبناني:

١-أخذ شكله الحديث مع دور بيروت بعد الحرب الأولى بسبب المرفأ والجامعات وطريق الشام

٢-تطوّر مع قانون سريّة المصارف 1956(ريمون ادّة و كميل شمعون وجورج كرم)

٣-نهض بعد حرب 1967 عندما أصبحت بيروت رديفاً لقناة السويس

ومع أموال العرب والحروب… والنفط

٤-شكّل خلال 100 عام احد أعمدة دور لبنان في المحيط وربما…الأبرز

٥-صمد خلال الحرب الأهليّة و لم يصمد اليوم

٦-تعود أسباب انهياره الى عوامل إدارية حتماً انما الى أسباب سياسيّة أيضا

٧-اذا كانت الطبيعة تكره الفراغ فمن يملأ مكانه: العرب، إسرائيل…المصارف العالميّة؟

٨-لا قيامة له بشكله الحالي اذن كيف استبداله؟

٩-هل كان فعلاً “اختراعاً” مسيحياً وسينتقل مع انتقال النفوذ؟

١٠-يتطلب واقعه قيام ورش عمل في الجامعات ومراكز الأبحاث والأحزاب

١١-انتظار الحلّ السياسي صحيح انما الآخرون في المنطقة لا ينتظرون

يكشف واقعه كسل ومسؤوليّة الطبقة السياسيّة

١٢-كل ما تقوم به الأحزاب هو مواكبة نقمة الناس خوفاً من المزايدة

١٣-لم تنتبه لمعنى ان اللبناني و المغترب والعربي… لن يضعوا مجدداً قرشاً واحدًا في لبنان لمدة طويلة

١٤-لم نسمع داخل اللجان النيابيّة عن ندوة او نقاش حول ازمته

١٥-انهيار المصارف سيؤدّي الى انهيار الأحزاب التقليديّة.