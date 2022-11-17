سعيد لحزب الله: أنتم مجرمون بحق لبنان ولن ينصفكم احد

قال رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد أن حزب الله يراهن على الأزمات التي يعيشها لبنان من أجل إجبار الولايات المتحدة للعودة إلى الحوار مع إيران.

وغرد فارس عبر حسابه على “تويتر”: “يراهن حزب الله على “حنان” اميركا علينا مع تردّي الأوضاع وانهيار قطاعات الدولة ظنّاً منه ان هذه الكارثة التي تطال كل مواطن ستجبر اميركا الى الحوار مع ايران. سيّد، ينام الاميركيون ملء جفونهم اذا بقينا بدون كهرباء وصحّة وتعليم… انتم مجرمون بحق لبنان لن ينصفكم احد حتى المقربون”.

وتابع: “ليس هناك احباط لطائفة ونشوة لدى اخرى الازمة وطنيّة وتطال كل الطوائف التي تعبّر عنها على طريقتها. يجتمع السنّة كل ١٠ أشخاص بحثاً عن دور سياسي، هاجس المسيحيين امني ويبتكرون اشكال امن ذاتي، مع انهيار الدولة يعود الدروز الى ادارة مدنيّة مكشوفة، ويقلق الشيعة من مغامرات حزبهم”.

وكتب أيضاً: “بقدر ما يبرز اهتمام فرنسا والسعودية واميركا بالاستحقاق الرئاسي في لبنان بقدر ما يتشددّ حزب الله لعرقلة الاستحقاق… لأنه يريد التوصل الى حوار دولي مباشر مع ايران لتحرير الرئاسة من قيوده انتظروا بهدوء وصلابة وابتكروا أشكالاً جديدة للتضامن الاجتماعي”.

أضاف: “معالجة الفساد في النافعة والدوائر العقاريّة في لحظة الاّ دولة ضربة سيف في الماء. لا انكر وجود فساد انما نقطة في بحر وبدل عن ضائع لفساد في مكان آخر واحجام اخرى وحوَل سياسي أكيد”.

وقال في تغريدة ثانية: “تؤكد حرب أوكرانيا تبعيّة اوروبا العسكريّة والاقتصاديّة لاميركا. اذا نسي الجيل الاوروبي الحالي تدخل اميركا الحاسم في الحرب العالمية الثانية، لن ينسى الجيل الحالي وقوف اميركا الى جانبه خاصة مع امتداد التوتر الى بولونيا…”