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سعيد لرئيس الجمهورية: حتى نصدق ما تقول... بادر

10 - أبريل - 2021
فارس سعيد

فارس سعيد

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توجّه النائب السابق فارس سعيد في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلاً: فخامة الرئيس حتى نصدّق ما تقول أنك مع الطائف بادر في إلغاء اتفاق “مار مخايل” مع حزب الله”. وأضاف، الطائف مع حصرية السلاح في يد الدولة، الطائف مع العيش المشترك وضد الثنائيات. وتابع، “لا نصدّق كلامك، لأن الثقة لا تأتي بإعلان النوايا.

وتوجّه أيضاً إلى الرئيس عون بالقول: نصيحة بكل إحترام لشخصك، الإستقالة طريق الخلاص لك وللبنان.

وفي وقت سابق غرّد سعيد على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: سفير المملكة العربية السعودية، وزير خارجية السعودية، وزير خارجية مصر، وممثل الجامعة العربية، الاربعة تكلموا عن
الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف، في لبنان هناك من يقول للجميع أن العطب يكمن في الطائف ويعلن تمسكه بالطائف في اليوم الثاني. وختم سعيد تغريدته، بالقول: اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا.

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