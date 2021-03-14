سعيد: لوضع حدود بين مصلحة الجمهورية ومصلحة حزب الله

في ذكرى الرابع عشر من آذار أشار النائب السابق فارس سعيد في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان الى وجود خلل بموازين القوى التي أدت الى انتخاب الرئيس ميشال عون، وقال ان الأطراف التي أوصلت عون ومن بينها افرقاء من 14 آذار لم تقدر حجم الضرر الذي لحق بلبنان بعد الانتخاب.

سعيد اعتبر ان القرارات المطلوبة من اجل انقاذ لبنان لها علاقة بعودته الى الشرعية العربية والدولية وبإجراء الإصلاحات اللازمة، لافتا الى ضرورة وضع حدود بين مصلحة الجمهورية ومصلحة حزب الله. وقال: ليس صحيحا أنه لا خيار غير الاستسلام ام الحرب الاهلية.