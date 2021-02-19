سعيد من بكركي: لقاء موسع لدعم مواقف الراعي الاسبوع المقبل

بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي يرافقه النائب السابق احمد فتفت، اعلن النائب السابق فارس سعيد عن “لقاء موسع مشترك الاسبوع المقبل بمبادرة من لقاء سيدة الجبل ولقاء المبادرة الوطنية لدعم مواقف البطريرك الوطنية وسيصدر عن اللقاء بيان سياسي مكتوب”.

وقال فتفت: الهجمة على البطريرك الراعي أدت إلى تثبيت مرجعية بكركي صرحا عابرا للطوائف يخوض معركة أساسية واضحة، مضيفا: اقول لحسن نصرالله أتّهمك بجريمة المرفأ واذا اردت رفع التهمة سلّم إلى القضاء قاتل الشهيد سامر حنا ومن ادين باغتيال الشهيد سامر حنا وصولا إلى لقمان سليم.