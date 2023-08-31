سعيد: نجاح أو فشل مفاوضات "الحزب" مع إسرائيل يُحدّد "اسم الرئيس"

أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنّ “حزب الله يعرف اهتمام العالم بأمن إسرائيل ويتصرف على أساسه: سبق زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين خيمة شبعا والغجر وتوسيع خراج الماري وأشجار “أخضر بدون حدود”، وسبقها أيضًا إقرار لجنة المال مشروع قانون الصندوق السيادي لإدارة النفط”.

وأضاف سعيد: “أي حزب الله يشدّ ويرخي ويفاوض، تاركًا للدولة صفر قرار، وما يريده واضح “أنا الدولة” وأنا “المفاوض” ولا قرار في لبنان لمجلس نواب والحكومة وجيش.. من دون ضمان مصالحه، مصالح حزب الله هي مصالح إيران في لبنان وعبره في المنطقة”.

٥-ما يريده واضح "انا الدولة" و انا "المفاوض" و لا قرار في لبنان لمجلس نواب و الحكومة و جيش…بدون ضمان مصالحه

٦- مصالح حزب الله هي مصالح ايران في لبنان و عبره في المنطقة

٧- في غياب دولة ترسم حدود نفوذها مع حزب الله قبل اسرائيل

٨-تصبح القوات الدولية تحت الفصل السابع ضمانة وطنيّة — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 31, 2023

وتابع: “في غياب دولة ترسم حدود نفوذها مع حزب الله قبل إسرائيل، تصبح القوات الدولية تحت الفصل السابع ضمانة وطنيّة. وبعد نجاحه في “إلغاء” الدولة، لن يترك رئاسة الجمهورية خارج هندسة بناء “دولة صديقة” له، وما يفعله واضح ماذا يفعل معارضيه غير ممارسة “الحوَل السياسي”. لبنان تحت الاحتلال الإيراني”.

وختم: “يحددّ اسم رئيس الجمهوريّة نجاح أو فشل مفاوضات الحزب مع إسرائيل. احتساب الأصوات لضعفاء النفوس”.

٩-بعد نجاحه في "إلغاء" الدولة…

١٠-لن يترك رئاسة الجمهورية خارج هندسة بناء "دولة صديقة" له

١١-ما يفعله واضح ماذا يفعل معارضيه غير ممارسة "الحوَل السياسي"

لبنان تحت الاحتلال الايراني

و يحددّ اسم رئيس الجمهوريّة نجاح او فشل مفاوضات الحزب مع اسرائيل

احتساب الاصوات لضعفاء النفوس — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 31, 2023