سعيد: هوكشتاين swinger يرضي الجميع

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”: “في قواعد الاشتباك التي برزت مع حرب غزّة، طبّقت إسرائيل قانون هنيبعل القائم على قتل الخاطف والمخطوف لتحرير الارض. لم تتوغّل “فرقة الرضوان” في الجنوب متراً واحداً داخل الأراضي الاسرائيلية. لا يزال احترام اتفاق الحدود البحريّة مع إسرائيل ساري المفعول. هوكشتاين swinger يرضي الجميع”.

في قواعد الاشتباك التي برزت مع حرب غزّة

١-طبّقت إسرائيل قانون هنيبعل القائم على قتل الخاطف و المخطوف لتحرير الارض

٢-لم تتوغّل "فرقة الرضوان" في الجنوب متراً واحداً داخل الأراضي الاسرائيلي

٣-لا يزال احترام اتفاق الحدود البحريّة مع إسرائيل ساري المفعول

٤-هوكشتاين swinger يرضي الكلّ — Fares Souaid (@FaresSouaid) June 26, 2024