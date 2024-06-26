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سعيد: هوكشتاين swinger يرضي الجميع

منذ ساعتين
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”: “في قواعد الاشتباك التي برزت مع حرب غزّة، طبّقت إسرائيل قانون هنيبعل القائم على قتل الخاطف والمخطوف لتحرير الارض. لم تتوغّل “فرقة الرضوان” في الجنوب متراً واحداً داخل الأراضي الاسرائيلية. لا يزال احترام اتفاق الحدود البحريّة مع إسرائيل ساري المفعول. هوكشتاين swinger يرضي الجميع”.

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