سعيد: وصل حزب الله إلى نهايته وسيخضع إلى المحاسبة.. حمى الله لبنان

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد، عبر حسابه على منصة “إكس”: “بعد استرجاع المواقع السياسية في 2005 لماذا العودة إلى بكركي؟ تدبير الشؤون السياسية شأن سياسي. بكركي من أجل حوار وطني جامع. وليس حوارات جزئية”.

وأضاف: “تنتهي التنظيمات العسكرية في لبنان عندما تقرر الجهة الإقليمية الداعمة لها “المقايضة” على رأسها خدمةً لمصالحها على طاولة مفاوضات دوليّة. هكذا حصل في الحرب اللبنانية مع كل الأطراف المتقاتلة… اليوم وصل حزب الله إلى نهايته، وسيخضع إلى “محاسبة وطنية” كما خضع غيره. حمى الله لبنان”.

وختم: “نحن في قلب مرحلة انتقالية ستبدّل الأوضاع رأساً على عقب: إسرائيل بحاجة إلى ضمان امنها و الاّ تزول، ايران بحاجة إلى ضمان موقعها من خلال غسل يديها والاّ… بايدن بحاجة إلى ضمان فوزه و الاّ يصل ترامب، العرب بحاجة إلى ضمان أمن المنطقة والاّ تتهددّ مصالحهم. ماذا عن وفيق صفا؟”