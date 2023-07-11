الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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سعيد يتوقّف عند 4 نقاط بشأن "درس" القرنة السوداء!

منذ 44 دقيقة
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”، قائلًا:

“درس القرنة السوداء:

1. عدم استكمال أعمال المساحة والتحرير وعدم صدور مراسيم تحددّ الحقوق المكتسبة على المياه مسؤوليّة سياسيّة.

2. الأرض هي جزء من هويّة كل لبناني.

3. المسؤولية التي برزت في بشرّي لدى زعمائها، قابله وعي مماثل في الضنيّة لاحتواء الحادث.

4. فكرة لبنان الواحد أقوى من الجميع”.

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