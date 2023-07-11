سعيد يتوقّف عند 4 نقاط بشأن "درس" القرنة السوداء!

غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”، قائلًا:

“درس القرنة السوداء:

1. عدم استكمال أعمال المساحة والتحرير وعدم صدور مراسيم تحددّ الحقوق المكتسبة على المياه مسؤوليّة سياسيّة.

2. الأرض هي جزء من هويّة كل لبناني.

3. المسؤولية التي برزت في بشرّي لدى زعمائها، قابله وعي مماثل في الضنيّة لاحتواء الحادث.

4. فكرة لبنان الواحد أقوى من الجميع”.

درس قرنة السوداء

١-عدم استكمال اعمال المساحة و التحرير و عدم صدور مراسيم تحددّ الحقوق المكتسبة على المياه مسؤوليّة سياسيّة

٢-الارض هي جزء من هويّة كل لبناني

٣-المسؤولية التي برزت في بشرّي لدى زعمائها قابله وعي مماثل في الضنيّة لاحتواء الحادث

٤-فكرة لبنان الواحد اقوى من الجميع — Fares Souaid (@FaresSouaid) July 11, 2023