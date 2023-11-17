سعيد يدعو إلى "التنبّه": إيران نزعت البدلة العسكريّة في المنطقة.. ولكن!

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”، أنّ “إيران نزعت عنها البدلة العسكريّة في المنطقة ولم ترتدِ بعد بدلة مدنيّة.. في هذه المرحلة الانتقالية التنبّه مطلوب”.

أضاف: “غالبية المسيحيين يؤيدون قضية فلسطين، خاصة بعد انتقال النضال من لبنان إلى داخل فلسطين، يعرفون أن إسرائيل القائمة على أحاديّة عنصريّة تتناقض مع لبنان العيش المشترك، يدركون أن لبنان المرفأ والمصرف والجامعة والمستشفى.. ينافسه إسرائيل، مصالحهم العربيّة كانت ولا تزال ضمانتهم، غنّوا القدس وكتبوا أشعارًا لفلسطين، يواجهون غالبية مسيحيّة غربيّة تتضامن مع إسرائيل خوفًا من “الإسلام”، تضامنهم مع فلسطين يعيد قضيتها إلى أصالتها الوطنيّة وليس فقط الإسلاميّة، هم في العالم العربي نقيض العنصريّة الصهيونيّة”.

وتابع سعيد: “لهم الحق أن يختاروا شكل تضامنهم مع فلسطين، هم يختارون إلباس العذراء كوفيّة أو لا، هم يبرزون عدم تمييز إسرائيل قصف مستشفى “مسيحي أو مسلم”، حريّتهم أهمّ من كل شيء فلا تحاسبوهم على كوفيّة في الأشرفيّة.. بدونهم تبقى القدس يهوديّة، بدونهم تخسر فلسطين تنوعها ونخسر معها الحريّة”.