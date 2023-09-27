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سعيد يُحذّر من الانهيار: سيُعاد بناء دولة لا تتناسب مع كلّ اللبنانيين

منذ 43 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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رأى النائب السابق فارس سعيد أنّ الأفق الداخلي رئاسيًا مقفل أسوة بالأفق الإقليمي، لافتًا إلى أننا في مرحلة إعادة ترتيب دولي للاقتصاد والسياسة، وأنّ لبنان بأمسّ الحاجة لتحديد خياره مع نظام المصلحة العربية أو ضده.

سعيد وفي حديثٍ عبر “صوت لبنان” قال: “لسوء الحظ لا أرى أن على مستوى النخب هناك من يعمل لإخراج لبنان من هذه الأزمة والحلّ يبدأ في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت أو الانهيار، وفي حال الانهيار سيُعاد بناء دولة وفقًا لموازين لا تتناسب مع كل اللبنانيين”.

أمّا عن أزمة الوجود السوري، فقال: “النزوح السوري يتحوّل من كرم اللبنانيين بالاستضافة بسبب الحرب إلى مشروع صراع لبناني – لبناني، من هنا حلّ هذه الأزمة يحتاج إلى قرار مستند على بناء دولة، وبناء الدولة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.

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