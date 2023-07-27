سعيد يُحذّر من "زوال لبنان": الخروج من الطائف خطوة في اتجاه المجهول

أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “الخروج من اتفاق الطائف خطوة في اتجاه المجهول. إذا لم تجتمع المعارضة للدفاع عن الدستور يزول لبنان الذي عرفناه. سأظلّ من الذين يدافعون حتى الرمق الأخير عن معنى لبنان القائم على العيش المشترك”.

الخروج من اتفاق الطائف خطوة في اتجاه المجهول

اذا لم تجتمع المعارضة للدفاع عن الدستور

يزول لبنان الذي عرفناه

سأظلّ من الذين يدافعون حتى الرمق الأخير عن معنى لبنان القائم على

العيش المشترك — Fares Souaid (@FaresSouaid) July 27, 2023

ولفت إلى أنّه “كما كان متوقعًا: أولاً لا تعيين لحاكم جديد لمصرف لبنان بسبب رفض حزب الله والتيار العوني والمردة وغياب الكنيسة والقوات والكتائب والاشتراكي والسنّة، ثانياً يتولّى وسيم منصوري ونواب الحاكم، ثالثًا حاول الرئيسين برّي وميقاتي “إنقاذ لبنان وأفشلهم من رفض أو صمت.. الله يستر”.

وتابع “وكما كان متوقعًا: أولاً لا رئيس للجمهوريّة، ثانيًا لا حاكم لمصرف لبنان، ثالثًا لا ضمانات مالية وسياسية وحتى أمنيّة. نعرف ماذا يفعل حزب الله فهو يطيح بالجمهوريّة. لا نعرف ماذا تفعل “المعارضة” لحزب الله فهي أيضًا تطيح بالجمهورية. لبنان في مهبّ الريح”.

و كما كان متوقعاً

١-لا رئيس للجمهوريّة

٢-لا حاكم لمصرف لبنان

٣-لا ضمانات مالية و سياسية و حتى امنيّة

نعرف ماذا يفعل حزب الله فهو يطيح بالجمهوريّة

لا نعرف ماذا تفعل "المعارضة" لحزب الله فهي ايضاً تطيح بالجمهورية

لبنان في مهبّ الريح — Fares Souaid (@FaresSouaid) July 27, 2023