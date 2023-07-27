الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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سعيد يُحذّر من "زوال لبنان": الخروج من الطائف خطوة في اتجاه المجهول

منذ ساعة واحدة
فارس سعيد

فارس سعيد

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أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “الخروج من اتفاق الطائف خطوة في اتجاه المجهول. إذا لم تجتمع المعارضة للدفاع عن الدستور يزول لبنان الذي عرفناه. سأظلّ من الذين يدافعون حتى الرمق الأخير عن معنى لبنان القائم على العيش المشترك”.

ولفت إلى أنّه “كما كان متوقعًا: أولاً لا تعيين لحاكم جديد لمصرف لبنان بسبب رفض حزب الله والتيار العوني والمردة وغياب الكنيسة والقوات والكتائب والاشتراكي والسنّة، ثانياً يتولّى وسيم منصوري ونواب الحاكم، ثالثًا حاول الرئيسين برّي وميقاتي “إنقاذ لبنان وأفشلهم من رفض أو صمت.. الله يستر”.

وتابع “وكما كان متوقعًا: أولاً لا رئيس للجمهوريّة، ثانيًا لا حاكم لمصرف لبنان، ثالثًا لا ضمانات مالية وسياسية وحتى أمنيّة. نعرف ماذا يفعل حزب الله فهو يطيح بالجمهوريّة. لا نعرف ماذا تفعل “المعارضة” لحزب الله فهي أيضًا تطيح بالجمهورية. لبنان في مهبّ الريح”.

 

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