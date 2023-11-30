الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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سعيد يُطالب القوى السياسية بإصدار بيان مشترك يتضمّن 3 بنود

منذ 41 دقيقة
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طالب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”، “القوى السياسيّة صاحبة المصلحة الوطنيّة إصدار بيان مشترك يتضمّن:

1- الدستور والطائف

2- الشرعيّة العربية وعلى رأسها قمّة بيروت 2002

3- تنفيذ الـ1559-1680-1701 وإرسال نواب إلى كل عواصم العالم لتحريكها”.

وأضاف: “لبنان تحت الاحتلال الإيراني وهو يستحقّ تحركًا وطنيًا اليوم قبل بكرا”.

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