سعيد يُطالب القوى السياسية بإصدار بيان مشترك يتضمّن 3 بنود

طالب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”، “القوى السياسيّة صاحبة المصلحة الوطنيّة إصدار بيان مشترك يتضمّن:

1- الدستور والطائف

2- الشرعيّة العربية وعلى رأسها قمّة بيروت 2002

3- تنفيذ الـ1559-1680-1701 وإرسال نواب إلى كل عواصم العالم لتحريكها”.

وأضاف: “لبنان تحت الاحتلال الإيراني وهو يستحقّ تحركًا وطنيًا اليوم قبل بكرا”.

اطالب القوى السياسيّة صاحبة المصلحة الوطنيّة

اصدار بيان مشترك يتضمّن

١-الدستور و الطائف

٢-قرارات الشرعيّة العربية و على راسها قمّة بيروت 2002

٣-تنفيذ ال1559-1680-1701

و ارسال نواب الى كل عواصم العالم لتحريكها

لبنان تحت الاحتلال الايراني و هو يستحقّ تحركاً وطنياً

اليوم قبل بكرا — Fares Souaid (@FaresSouaid) November 30, 2023