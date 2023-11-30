سعيد يُطالب القوى السياسية بإصدار بيان مشترك يتضمّن 3 بنود

طالب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”، “القوى السياسيّة صاحبة المصلحة الوطنيّة إصدار بيان مشترك يتضمّن:
1- الدستور والطائف
2- الشرعيّة العربية وعلى رأسها قمّة بيروت 2002
3- تنفيذ الـ1559-1680-1701 وإرسال نواب إلى كل عواصم العالم لتحريكها”.
وأضاف: “لبنان تحت الاحتلال الإيراني وهو يستحقّ تحركًا وطنيًا اليوم قبل بكرا”.
اطالب القوى السياسيّة صاحبة المصلحة الوطنيّة
اصدار بيان مشترك يتضمّن
١-الدستور و الطائف
٢-قرارات الشرعيّة العربية و على راسها قمّة بيروت 2002
٣-تنفيذ ال1559-1680-1701
و ارسال نواب الى كل عواصم العالم لتحريكها
لبنان تحت الاحتلال الايراني و هو يستحقّ تحركاً وطنياً
اليوم قبل بكرا
— Fares Souaid (@FaresSouaid) November 30, 2023