سعيد يُفنّد أحزاب لبنان: رئيس "طول العمر" و"صندوق أسود"

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “الأحزاب في لبنان تحوّلت إلى عائلات تقليديّة بعنوان “حزب”. يبقى الرئيس رئيسًا طول العمر ويمددّ له بموجب “انتخابات”. وأحيانًا هو ابن الرئيس المؤسسّ أو حفيده أو صهره”.

سعيد أضاف أنّ هذه الأحزاب تتمايز عن العائلات القديمة بنقطة واحدة: الادّعاء أي لم تدّعي يومًا العائلات التقليديّة.. أنها “ديمقراطيّة”، لافتًا إلى أنّها “لا تكشف عن مصادر تمويلها، بينما يتفرّد حزب الله بوقاحة الإعلان، ولا نعرف عن كيفيّة إنفاق المال سنويًا إلاّ القليل. ويستخدم المنتسبون إليها كلمة “شفافيّة” بثقة في الدولة والمجتمع إلاّ داخل الحزب”.

سعيد تابع قائلًا: لكلّ حزب “صندوق أسود” يتميّز عن صندوق الطائرات أنه لا يخضع إلى الفحص. لا تداول في السلطة داخل الحزب. الانتخابات الداخليّة شكليّة وتخدم دائمًا “المصلحة الحزبيّة” أي مصلحة الزعيم. لا يستطيع أيّ إنسان دخل إلى “الحزب” في خليّة مدرسة ثانويّة أن يحلم بالوصول يومًا إلى رئاسة الحزب. وتطالب بتداول السلطة في الدولة وتقفل إمكانيتها داخل الحزب”.

كما لفت إلى أن “لا وثيقة سياسيّة لغالبيّة الأحزاب إلاّ.. لحزب الله الذي قدّم مشروعه مرتين. وتستبدل الوثيقة السياسيّة بفكرة الدفاع عن الجماعة غب الطلب. وتذكّر الجماعة أنها بحرب دائمة مع “الآخر” يتخللها مراحل “وقف إطلاق نار”، مشيرًا إلى أنّها “تحوّلت غالبيتها إلى ماكينات انتخابيّة من دون مضمون سياسي”.

وختم: “يتطلب العمل الحزبي في لبنان إلى إصلاح حتمي من خلال قانون عصري للأحزاب وقانون حديث للانتخابات يفسح المجال لجيل تظاهر وصدم وهو بحاجة إلينا.. إذا صدق جيلنا وأضاء لهم الطريق”.