سفارة إندونيسيا تسهّل مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في معرض TEI 2025 لتعزيز التعاون التجاري

منذ ساعتين
اندونسيا

اندونسيا

أعلنت سفارة إندونيسيا أنّها سهّلت مشاركة 14 من رجال الأعمال وأصحاب الشركات اللبنانيين في النسخة الأربعين من المعرض التجاري الإندونيسي (TEI) 2025، الذي أُقيم في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2025 في مركز ICE BSD بمدينة تانغيرانغ، بانتين، إندونيسيا. ويهدف المعرض إلى عرض ثروات إندونيسيا الطبيعية والموارد البشرية وتعزيز صادراتها.

وافتتح المعرض بحضور عدد من وزراء الحكومة الإندونيسية وسفراء الدول الصديقة، فيما سجل المعرض حضور 8,045 زائرًا من 130 دولة، ما يعكس الحماس الكبير للمصدرين والمشترين. وتركز المعرض على المنتجات الغذائية والزراعية، المنتجات الصناعية، والخدمات والمعدات الثقيلة لتعزيز صورة المنتجات الإندونيسية وزيادة قيمتها المضافة.

ووفق بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغت قيمة صادرات البلاد 185.12 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، محققة زيادة قدرها 7.72% مقارنة بالعام الماضي، مع فائض تجاري تراكم 29.14 مليار دولار. وتسعى الوزارة خلال المعرض لتحقيق صفقات تجارية بقيمة 16.5 مليار دولار، بزيادة 10% عن النسخة السابقة.

وخلال المعرض، تفاعل المشترون اللبنانيون مع المصدرين الإندونيسيين، وزاروا المصانع والمرافق المختلفة، بما في ذلك مصانع الفحم المضغوط، الأدوية العشبية، والأثاث، لدراسة فرص دخول منتجاتهم إلى السوق اللبنانية.

وأكّدت السفارة استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وإندونيسيا، وتسهيل جهود رجال الأعمال اللبنانيين في بناء شراكات مع السوق الإندونيسي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

