سفراء "اجتماع باريس" يُطلعون بو حبيب على نتائجه

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في الملف اللبناني، مع سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعًا في باريس قبل أيام، وهم: سفيرة فرنسا آن غريو، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن العمودي.

وخلال الاجتماع أطلع السفراء الوزير بو حبيب على خلاصة الاجتماع الخماسي الذي كان عقد في باريس، وشدّدوا على “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية”.

كما أكّدوا “ضرورة البدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، علمًا أنّ الدول الخمس ستبقي إجتماعاتها مفتوحةً لمتابعة التطورات”.