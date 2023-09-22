سفيرة أميركا لدى لبنان: إطلاق النار على السفارة "لم يرهبنا"

أعلنت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، اليوم الجمعة، أن السفارة “لم يرهبها” إطلاق مسلح النار على مدخلها في وقت سابق هذا الأسبوع وإن السلطات اللبنانية تحقق في الحادث.

وأُطلقت أعيرة نارية مساء الأربعاء قرب السفارة الأميركية إلى الشمال من بيروت. وقال المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون إنه لم يصب أحد بأذى وإن الأنشطة العادية مستمرة.

وقالت السفيرة بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: “نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأميركية في تلك الليلة”.

وأضافت “أرجو أن تعلموا أننا في السفارة الأميركية لم يرهبنا هذا الحادث، وأن إجراءاتنا الأمنية متينة للغاية وشراكاتنا قوية”.

كما ندد ميقاتي بما وصفه بأنه “اعتداء على السفارة الأميركية”.

وأضاف “نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الدبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الأميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار ولم تقدم السلطات تفاصيل عن التحقيق.

وتقع السفارة الأميركية التي تتمتع بحراسة مشددة شمالي بيروت في بلدة عوكر. والحوادث الأمنية حولها نادرة. وانتقلت السفارة إلى هناك من بيروت عقب هجوم انتحاري عام 1983 أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً.