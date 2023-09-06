سفيرة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون تجاه الشعب اللبناني في ضوء الأزمات المتفاقمة

أعلن مكتب الاتحاد الاوروبي الاعلامي في لبنان في بيان، ان سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة حديثاً في لبنان، ساندرا دو وال، “باشرت مهامها هذا الأسبوع”.

والتقت السفيرة دو وال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وشددت دو وال على “شراكة الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد مع لبنان”، وأكدت “التزامه تجاه الشعب اللبناني، في ضوء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة”.

وقالت: “إنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني والأسرة الدولية لوضع لبنان على طريق التعافي”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يستمر في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان على بناء مؤسسات دولة قوية مسؤولة أمام مواطنيها، فالمؤسسات العاملة بكامل طاقتها ستكون مفيدة أيضاً للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان”.

واشار البيان إلى أن السفيرة دو وال “عملت لأكثر من 25 عاماً في الاتحاد الأوروبي، وقد تولت مناصب في بعثات مختلفة، وشغلت أخيراً منصباً في جهاز العمل الخارجي الأوروبي في المركز الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل”.