سفيرة السويد في لبنان: العمل المعادي للإسلام لا يعكس رأي حكومتنا

أكدت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور في تغريدة، “رفض ‏الحكومة السويدية بشدة العمل المعادي للإسلام الذي يرتكبه ‏أفراد في السويد”. ‏

وقالت إنّ “هذا العمل لا يعكس بأيّ حال من الأحوال آراء ‏الحكومة السويدية”.‏

وكان الأزهر الشريف قد دعا الشعوب الإسلامية والعربية كافة وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

كما دعا الأزهر حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية، مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين، لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.