سفيرة النمسا تستضيف لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين

سفيرة النمسا في لبنان تستقبل لجنة شؤون المرأة في البطريركية الروم الملكيين

أقامت سفيرة النمسا في لبنان، فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ، استقبالاً في منزلها بالأشرفية على شرف لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، بحضور أكثر من خمسين سيدة من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والقضائية والإعلامية، بالإضافة إلى فاعلات في الشأن العام.

وتمحور اللقاء، وفق بيان، حول الحوار وتبادل الأفكار بين الحاضرات، انطلاقاً من رؤية البعثة النمساوية التي تعتبر الحوار جسراً لتعزيز التفاهم والشراكة بين الثقافات والمجتمعات. كما ناقش اللقاء قضايا المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، وفتح المجال لمناقشة آفاق تعاون مستقبلية تدعم المبادرات التنموية والثقافية.

وخلال الاستقبال، شكرت منسقة لجنة شؤون المرأة السفيرة على حسن الاستقبال والتزامها بدعم دور المرأة، منقولة تحيات البطريرك يوسف العبسي، مؤكدة على اهتمام اللجنة بالقضايا الاجتماعية والتربوية والتوعوية، إلى جانب الجوانب الروحية، وانفتاحها على مختلف الطوائف والأطياف في لبنان.

كما أشادت المنسقة بجهود رئيسة المجلس الوطني للمرأة، السيدة الأولى نعمت عون، ودعمها المستمر لتمكين المرأة.

وتضمن اللقاء عرضاً موجزاً عن هوية طائفة الروم الملكيين الكاثوليك وتاريخها، من إعداد الإدارة البطريركية، وتوجّهت المنسقة بشكر خاص لعقيلة المدير العام لأمن الدولة، نزهة ادغار لاوندس، بمناسبة عيد المؤسسة، متمنية دوام النجاح في رسالتها الوطنية.

واختُتم اللقاء في أجواء ودية، تبادل خلالها الحضور الخبرات والتجارب، ما أضفى قيمة إضافية وجعل المناسبة محطة مميزة للتلاقي والفائدة الإنسانية.