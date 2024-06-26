سفيرة قبرص: لن نسمح باستعمال ارضنا للاعتداء على لبنان

سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس

أوضحت سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، ان “قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وبخاصة لبنان”، وذلك بعد لقائها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس.

وشكرته على “التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل مؤخرا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة”.

بدوره، شكر بوصعب سفيرة قبرص على توضيح موقف قبرص وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل افضل العلاقات بين البلدين والمحافظة عليها خاصة وان الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان وقبرص وان السفارة في لبنان تصدر مئات التأشيرات أسبوعيا. كما اتفقا على العمل الدائم من اجعل تطوير العلاقات بين البلدين.