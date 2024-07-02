الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفيرة قبرص: نرفض استخدام أراضينا كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان

منذ ساعتين
لبنان - قبرص

لبنان - قبرص

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة في مجلس النواب سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو التي أكدت “موقف بلادها الرسمي لناحية عدم السماح باستخدام الأراضي القبرصية كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان”.

وتم البحث أيضا في الوضع الأمني جنوبا وحجم الأضرار نتيجة استمرار العدوان مجددا، وتمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701″.

وأملت السفيرة القبرصية “الوصول الى تسوية سياسية لإنهاء الحالة الراهنة”.

وتطرق البحث أيضا الى ملف النزوح الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان وقبرص .وقد أبدت السفيرة تفهمها الكامل للموقف اللبناني الساعي الى إيجاد حل مستدام لهذا الملف”.

ونوه النائب علامة وسفيرة قبرص” بالعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على تحصين هذه العلاقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: طرابلس هي أهل الوفاء والأولوية لإطلاق المشاريع الخيرية والإنمائية والاجتماعية
    طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
    بعيداً عن الأزمات.. أرقام حركة مطار رفيق الحريري الدولي "إيجابية جداً"
    قوى الأمن الداخلي في لبنان
    قوى الأمن توقف قاصر يتصل عشوائياً بأرقام هاتفية.. وصدمة مما يطلبه منهم!

    الأكثر قراءة

    إصابات في الجيش الإسرائيلي
    18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
    إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
    انهيار أرضي في سويسرا - أرشيفية
    انهيار أرضي في سويسرا يؤدي إلى وفاة شخصين وفقدان آخر