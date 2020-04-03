سفيرة لبنان باسبانيا: بعض الاصابات بكورونا بين ابناء الجالية اللبنانية
أوضحت سفيرة لبنان باسبانيا هلا كيروز في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صوت لبنان انه “جهزنا اللوائح بأسماء الراغبين بالعودة إلى لبنان وبانتظار القرار من وزارة الخارجية لانجاز الترتيبات اللازمة”.
ولفتت إلى انه “لا زال هناك ترتيبات غير واضحة وننتظر ابلاغنا عن آخر المستجدات”، معلنة ان “هناك بعض الاصابات بكورونا بصفوف اللبنانيين باسبانيا”، وأضافت “هناك طلاب انتقل اليهم الفيروس وتماثلوا للشفاء لكن هناك عدد من اللبنانيين متواجدون في المستشفيات لكن أوضاعهم تتحسن”، وأكدت ان “اللبنانيين المقيمين في فرنسا لن يعودوا إلى لبنان، كما ان من يتلقى العلاج لن يعود أيضا”.