سفيرة لبنان باسبانيا: بعض الاصابات بكورونا بين ابناء الجالية اللبنانية

أوضحت سفيرة لبنان ب​اسبانيا​ ​هلا كيروز​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ انه “جهزنا اللوائح بأسماء الراغبين بالعودة إلى لبنان وبانتظار القرار من ​وزارة الخارجية​ لانجاز الترتيبات اللازمة”.

 

ولفتت إلى انه “لا زال هناك ترتيبات غير واضحة وننتظر ابلاغنا عن آخر المستجدات”، معلنة ان “هناك بعض الاصابات ب​كورونا​ بصفوف اللبنانيين باسبانيا”، وأضافت “هناك طلاب انتقل اليهم الفيروس وتماثلوا للشفاء لكن هناك عدد من اللبنانيين متواجدون في ​المستشفيات​ لكن أوضاعهم تتحسن”، وأكدت ان “اللبنانيين المقيمين في ​فرنسا​ لن يعودوا إلى لبنان، كما ان من يتلقى العلاج لن يعود أيضا”.

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