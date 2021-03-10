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سفيرة لبنان في روما: من المهم جداً أن يزور البابا فرنسيس أرض الأرز

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 9:49 صباحًا
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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اعتبرت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر في حديث لوكالة “adnkronos” أن زيارة الحبر الأعظم الى العراق “كانت إيجابية بكل جوانبها، ولم يكن من الممكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك، في ظل الوضع الراهن، خصوصا في الشرق الأوسط”.
ولفتت الى ان “رسالة البابا هي أنه عندما يكون هناك إيمان، هناك دائما أمل والبحث عن غد أفضل.”

وتحدّثت عن مسيحيي لبنان، مشيرةً الى انه “من المهم جدا أن يزور البابا فرنسيس أرض الأرز، لأن المسيحيين ناضلوا حقا من أجل العيش والبقاء في أرضهم، والبقاء هناك وعدم مغادرتها أبدا. وفي الوقت نفسه، نحن كمسيحيين نناضل دائما مع أولئك الذين يؤمنون بالتعايش والعيش معا. ولهم، من أجل مستقبل أفضل، هناك حاجة إلى رسالة البابا”.

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