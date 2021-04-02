سفير ألمانيا في لبنان: شركات خاصة ستقدم خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

قال السفير الألماني في لبنان، اليوم الجمعة، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحا شاملا الأسبوع القادم؛ لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في أغسطس آب الماضي.

جاءت تصريحات السفير بعد أن نقلت رويترز في تقرير لها عن مصدرين قولهما إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت، في إطار مساعٍ لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

وقال السفير أندرياس كيندل: إن الشركات ستشمل رولاند برجر وإتش.بي.سي و إتش.إتش.إل.إيه وكوليرز، مشيرا إلى أن الاقتراح ليس مقدما من الحكومة الألمانية.

وأضاف أندرياس أن السلطات اللبنانية ”لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة“، بحسب وكالة رويترز