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سفير ألمانيا من بكركي: مبادرة البطريرك تهمنا ولا بد من متابعة النقاش

4 - مارس - 2021
بكركي

بكركي

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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، سفير ألمانيا في لبنان اندرياس كيندال، وبحث معه في مستقبل العلاقات بين البطريركية المارونية وألمانيا وسبل تطويرها.

وقال كيندال بعد اللقاء: “إن التحدث مع البطريرك الراعي والاستماع الى رأيه في عدد من المواضيع أمر يهمنا، وقد توافقنا على العديد من الأفكار وعرضنا من جديد موضوعي الحياد والمؤتمر الدولي من اجل لبنان. واستمعت من غبطته الى فكرته حول طرح الموضوعين”.

أضاف: “على أمل العودة مرة جديدة الى هذا الصرح ومواصلة الكلام عن الحياد، أرى ان هذه الفكرة التي أطلقها البطريرك تهمنا ايضا لذلك لا بد من متابعة النقاش في هذا الشأن”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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