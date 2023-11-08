الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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سفير إيران في السراي.. والهيئات الاقتصادية تُناقش "التحديات" مع ميقاتي

منذ 3 دقائق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدورها، أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان، أن وفدًا منها برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، زار مساء أمس الثلاثاء رئيس الحكومة، وتم البحث في آخر المستجدات في البلاد، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنّ شقير أثنى على “التحرك الذي يقوم به الرئيس ميقاتي داخليًا وخارجيًا والدور المهم الذي يلعبه لتجنيب لبنان ويلات الحرب، وجرى نقاش مطول وفي العمق حول الصعوبات الكبيرة التي يمر بها القطاع الخاص، من جراء تدهور الأوضاع في الجنوب والحرب في غزة والضغوط الكبيرة والمرهقة نتيجة المواد الضريبية الواردة في مشروع موازنة العام 2024 ومشاريع القوانين الضريبية الأخرى.

وتوافق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق حول المواضيع التي طرحت، وضرورة أن ترتكز المشاريع الضريبية على رؤية اقتصادية تهدف لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

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