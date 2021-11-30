الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 30 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير الاتحاد الاوروبي خلال زيارته لمدينة طرابلس.. “تستحق عنايتنا والتزامنا”

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2021 11:41 مساءً
رالف طراف- سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان

رالف طراف- سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان

A A A
طباعة المقال

غرد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عن زيارته الى طرابلس عبر حسابه على “تويتر” :

“ازور اليوم طرابلس وهي مدينة تاريخية ذات امكانات كبيرة تعاني من تداعيات الازمة في لبنان، انا هنا لافهم احتياجات اهلها بشكل أفضل، اشكر رئيس البلدية ومحافظ الشمال على الاستضافة، تستحق طرابلس عنايتنا والتزامنا”.

واضاف: ” على مقربة من طرابلس، التقيت بالفريق الملهم الذي يعمل في مشروع حديقة واحة الفرح الممول من الاتحاد الاوروبي، انه مكان يحبس الانفاس يستخدم طرقا بيئية للزراعة المستدامة ويوفر فرصا لذوي الإعاقة، احرصوا على تجربة منتجاتهم!”.

وختم:” اشكر جمعية رواد التنمية على استضافة حلقة نقاش غنية مع ممثلين ملهمين لمنظمات المجتمع المدني في طرابلس، لقد عرفت الكثير عن دور هذه المنظمات في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فوج حرس بيروت
    بلدية بيروت ترفع جهوزيتها استعداداً للعاصفة
    جورج قرداحي
    جورج قرداحي يتحدث عن كثيرين طالبوه بعدم التنازل.. فمن يقصد؟
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مؤسسة كهرباء لبنان
    عمال كهرباء لبنان: سنتوقف عن العمل الخميس والجمعة
    حادثة السيتي مول تتفاعل.. والإدارة تكذب وكادت تتسبب بقتل طفل
    سنيل كان يرفض التطعيم لأنه يخالف قناعاته
    امتنع عن تلقي لقاح كورونا.. وفي النهاية وقعت الكارثة