سفير الصين: سنشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد لليونيفيل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شكر السفير الصيني وانغ كيجيان الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن مبادرته بالدعوة الى هذا الاجتماع.

واشاد بالدور الذي تلعبه قوات ” اليونيفيل” للحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات القوة الدولية وعلى طول الخط الازرق.

واعرب عن تأييد بلاده المبدأي للتمديد لــ ” اليونيفيل”، مشيرا الى ان الصين سوف تشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد وستدفع لجهة زيادة فعاليتها.

واشار الى ان بلاده سوف تواصل المشاركة في قوة ” اليونيفيل” وتعمل مع اعضاء المجتمع الدولي على المساهمة في الاستقرار والتنمية في لبنان.