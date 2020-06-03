سفير الصين: سنشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد لليونيفيل

السفير ​الصين​ي وانغ كيجيان
السفير ​الصين​ي وانغ كيجيان

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شكر السفير الصيني وانغ كيجيان الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن مبادرته بالدعوة الى هذا الاجتماع.

واشاد بالدور الذي تلعبه قوات ” اليونيفيل” للحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات القوة الدولية وعلى طول الخط الازرق.

واعرب عن تأييد بلاده المبدأي للتمديد لــ ” اليونيفيل”، مشيرا الى ان الصين سوف تشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد وستدفع لجهة زيادة فعاليتها.

واشار الى ان بلاده سوف تواصل المشاركة في قوة ” اليونيفيل” وتعمل مع اعضاء المجتمع الدولي على المساهمة في الاستقرار والتنمية في لبنان.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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