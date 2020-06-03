سفير الصين: سنشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد لليونيفيل
شكر السفير الصيني وانغ كيجيان الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن مبادرته بالدعوة الى هذا الاجتماع.
واشاد بالدور الذي تلعبه قوات ” اليونيفيل” للحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات القوة الدولية وعلى طول الخط الازرق.
واعرب عن تأييد بلاده المبدأي للتمديد لــ ” اليونيفيل”، مشيرا الى ان الصين سوف تشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد وستدفع لجهة زيادة فعاليتها.
واشار الى ان بلاده سوف تواصل المشاركة في قوة ” اليونيفيل” وتعمل مع اعضاء المجتمع الدولي على المساهمة في الاستقرار والتنمية في لبنان.