الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير الكويت استقبل الوزير شقير.. "نقف لجانب لبنان لاستعادة عافيته"

20 - أبريل - 2022
السفير الكويتي والوزير السابق محمد شقير

السفير الكويتي والوزير السابق محمد شقير

A A A
طباعة المقال

إستقبل سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر السفارة، وتم البحث في المستجدات الحاصلة في لبنان لا سيما عودة السفراء الخليجيين الى بيروت.

شقير
ورحب شقير بعودة السفير القناعي الى بلده الثاني لبنان، معتبرة “إن هذه العودة الى جانب السفراء الخليجيين أعطت دفعا معنويا لكل لبناني مخلص لوطنه وأعادت الأمل بأن الأيام المقبلة ستكون أفضل على لبنان واللبنانيين”.

وقال شقير:” نحن اليوم سعداء جدا بهذا التطور الايجابي الذي يعيد الأمور الى سياقها الطبيعي والتاريخي، وكلنا أمل أن يكون ذلك فاتحة لأفضل العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة”.

وشكر شقير السفير القناعي ودولة الكويت على المبادرة الرائدة التي قامت بها تجاه لبنان، وقال “لا يصح إلا الصحيح، فمكان لبنان الطبيعي بين إشقائه”، آملاً أن تستعيد العلاقات اللبنانية الخليجية زخمها على مختلف المستويات لأن ذلك يشكل مرتكزا أساسيا لإنقاذ لبنان وتعافيه”.

القناعي
من جهته، رحب القناعي بشقير، مؤكدا حرص بلاده “على أفضل العلاقات مع لبنان وعلى مختلف المستويات لا سيما الإقتصادية”، كما أكد “وقوف الكويت الى جانب لبنان لإستعادة عافيته ودوره المميز بين اشقائه العرب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نيد برايس
    كيف ردت الخارجية الأمريكية على تهديدات "نصر الله"؟
    شعار وزارة العدل الأميركية
    بالصور.. واشنطن تتهم 3 لبنانيين بتهريب وشحن أسلحة نارية
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: يجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟