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سفير الكويت ملتقيًا ميقاتي: ما حدث غيمة عابرة ونتطلّع الى أفضل العلاقات

13 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 4:49 مساءً
ميقاتي مع السفير الكويتي

ميقاتي مع السفير الكويتي

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أكّد السفير الكويتي في لبنان “عبد العال القناعي” أنّ عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية، وأن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا الى إتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أعلى وأهم من كل شيء، آملًا أن يكون ما حدث غيمة عابرة، وأن تؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

كلام السفير الكويتي جاء بعد لقائه رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” ظهر اليوم في السرايا الحكومية. حيث قال: “تشرفت ظهر اليوم وبعد عودتي، بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحثت معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين”، معربًا له “عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إن شاء الله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق”.

كما أمل أن يرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، وأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق.

ميقاتي من جهته، جدّد “تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت”، شاكرا لدولة الكويت “أميرا وحكومة وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.

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