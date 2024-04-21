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سفير المملكة المتحدة إلى لبنان يستقبل الشيخ بهاء الحريري

منذ 14 دقيقة
سفير المملكة المتحدة إلى لبنان "هاميش كويل" والشيخ بهاء رفيق الحريري

سفير المملكة المتحدة إلى لبنان "هاميش كويل" والشيخ بهاء رفيق الحريري

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استقبل سفير المملكة المتحدة إلى لبنان “هاميش كويل” الشيخ بهاء رفيق الحريري في مقر إقامته، وقدم له التعازي بوفاة زوج عمته السيد مصطفى الحريري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المسائل العامة المتعلقة بالأعمال والأوضاع السياسية الإقليمية.

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