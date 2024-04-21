سفير المملكة المتحدة إلى لبنان يستقبل الشيخ بهاء الحريري

استقبل سفير المملكة المتحدة إلى لبنان “هاميش كويل” الشيخ بهاء رفيق الحريري في مقر إقامته، وقدم له التعازي بوفاة زوج عمته السيد مصطفى الحريري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المسائل العامة المتعلقة بالأعمال والأوضاع السياسية الإقليمية.

سفير المملكة المتحدة إلى لبنان "هاميش كويل" يستقبل الشيخ بهاء رفيق الحريري في مقر إقامته، ويقدم له التعازي بوفاة زوج عمته السيد مصطفى الحريري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المسائل العامة المتعلقة بالأعمال والأوضاع السياسية الإقليمية. pic.twitter.com/yEL2aMPQqO — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 21, 2024