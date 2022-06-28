سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان يقدم 100 حصة غذائية

استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه صباح اليوم السفير فراس العلي (سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان WOHR) ترافقه مديرة مكتب الإغاثة ورئيسة جمعية moment of truth السيدة لوريت ساسين حيث جرى التباحث في الأزمات التي تعاني منها المديرية العامة للدفاع المدني اثر الانهيار الاقتصادي وتضحيات عناصر الدفاع المدني في سبيل تلبية نداءات المواطنين بالرغم من الظروف القاهرة ومدى ضرورة تقديم الدعم لهؤلاء العناصر كي يتمكنوا من الاستمرار في خدمة الوطن والمواطن والصمود بوجه التحديات.

وقد تم تقديم ١٠٠ حصة غذائية من قبل المنظمة، كما اعرب السفير العلي عن الاستمرار بتقديم الدعم لعناصر الدفاع المدني من خلال مبادرات ستقوم بها المنظمة في المرحلة المقبلة نظرا للدور الأساسي الذي تقوم به هذه المديرية العامّة لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.