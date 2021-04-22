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سفير النمسا: المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان عندما تصبح الظروف مؤاتية

22 - أبريل - 2021
سفير النمسا والعبسي

سفير النمسا والعبسي

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استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، سفير النمسا رينيه بول امري، وتداول معه في الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقال امري بعد اللقاء: “ان العلاقة بين الكنيسة الملكية ودولة النمسا، تعود الى القرن التاسع عشر، إذ ان النمسا كانت الصديق والحامي لهذه الكنيسة. كان لي شرف اللقاء مع غبطته وإعادة تأكيد هذه العلاقة التاريخية والمميزة التي تربط دولة النمسا بالكنيسة الملكية. تناولنا مع البطريرك الأوضاع الراهنة في لبنان، واثنى على المبادرة التي تقدم بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي لحل الازمة اللبنانية، واننا كدولة نؤيد هذه المبادرة التي نعتبرها مهمة من وجهة نظرنا، ونعتقد بأن الكنيسة لها دورها وكلمتها في هذه الظروف الصعبة اكان من الناحية الاجتماعية أم الاقتصادية والسياسية، ومن هنا نؤكد دعمنا المبادرة”.

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