سفير اليابان واوهانيان يستقبلان بعثة لبنان إلى أولمبياد طوكيو

التقى سفير اليابان في لبنان أوكوبو تاكيشي ووزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان، في مقر إقامة السفير، مع ممثلين عن بعثة لبنان المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وتقدم رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ وأمينها العام حسان رستم ورئيس البعثة المهندس مازن رمضان الحضور، ومعهم ثلاثة من أصل ستة رياضيين لبنانيين تأهلوا لأولمبياد طوكيو، هم: راي باسيل (رماية) ونور الدين حديد (ألعاب قوى مضمار وميدان) وغابرييلا الدويهي (سباحة).

واعتبر جلخ أن “الهدف ليس الفوز بميدالية فحسب، إنما اظهار أفضل صورة للبنان، والاستفادة من أولمبياد طوكيو في تحقيق التمثيل المتكافئ بين الجنسين بهدف تعزيز المساواة”.

وأعربت الوزيرة أوهانيان، عن “أهمية قيام الرياضيين بالترويج لصورة جيدة وحقيقية عن لبنان، على إعتبار أنهم السفراء الحقيقيون لوطنهم، واثقة أن مشاركتهم سوف تجلب إحساسا بالبهجة للبلاد في ظل الظروف الصعبة”.

من جهته، أثنى السفير أوكوبو على الرياضيين، “لالتزامهم الدؤوب خلال الظروف الاستثنائية الناتجة عن سلسلة من الأزمات”، معتبرا أن “مشاركتهم ستكون بمثابة منارة أمل للبنان”، راجيا أن “يمثل هذا الحدث فرصة للبشرية لتوحيد وإعادة بناء الثقة بالنفس والتضامن”، مؤكدا أن “اليابان تقف متضامنة مع لبنان”، متمنيا التوفيق للرياضيين اللبنانيين، واصفا إياهم ب “السفراء الحقيقيين للبنان”.