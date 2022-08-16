الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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سفير بريطانيا زار ميقاتي: المملكة المتحدة سوف تدعم لبنان

منذ 6 دقائق
السفير البريطاني هايمش كاول

السفير البريطاني هايمش كاول

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التقى السفير البريطاني هايمش كاول، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال السفير كاول، وفق بيان للسفارة، بعد الاجتماع: “عقدت اجتماعاً جيداً وهو الاول مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وشددنا خلال حديثنا على أهمية تقوية علاقاتنا الثنائية الطويلة الامد بين بلدينا، وأكدت التزام استمرار المملكة المتحدة دعم الجيش اللبناني والمجتمعات الأكثر ضعفاً في لبنان”.

ولفت إلى أن “المملكة المتحدة تريد ان ترى الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان”. وقال: “لهذا السبب حضيت السلطات على إجراء إصلاحات عاجلة من أجل تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي، وهذا ضروري لوضع لبنان على طريق مسار التعافي، لاستعادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ولمعالجة الصعوبات العديدة والجديّة التي يواجهها الشعب اللبناني”.

وختم مؤكدا أن “المملكة المتحدة سوف تدعم لبنان في هذا المجال”.

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