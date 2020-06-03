سفير بريطانيا: ندعم استمرار مهام ” اليونيفيل” وزيادة فعاليتها

السفير البريطاني​ كريس رامبلينغ
السفير البريطاني​ كريس رامبلينغ

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اعرب السفير البريطاني كريس رامبلينغ عن التزام بلاده بقرار مجلس الامن الرقم 1701 وللدور الذي تقوم به الــ ” اليونيفيل” في الحفاظ على مهمة السلام في الجنوب.

ولفت خلال اجتماع سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن مع الرئيس ميشال عون الى انه عاين بنفسه اهمية هذا الدور من خلال الزيارات التي يقوم بها الى المنطقة. واشار الى ان بلاده تدعم استمرار مهام ” اليونيفيل” وزيادة فعاليتها لتحقيق ما يريده المجتمع الدولي وهو تنفيذ القرار 1701.

واعتبر السفير رامبلينغ ان هناك مسؤولية على الجميع بوقف الخروقات، وان تتمكن “اليونيفيل” من القيام بمهامها من دون اية عوائق، لافتا الى تفهم بريطانيا للموقف اللبناني، معتبرا ان المناقشات التي تجري في مجلس الامن تشكل قاعدة لاي بحث في اي تطورات ممكنة في عمل ” اليونيفيل”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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