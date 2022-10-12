سفير بريطانيا يعلق على ملف الترسيم... هذا ما قاله

غرّد سفير بريطانيا هاميش كاول عبر حسابه على “تويتر”: “يسرني التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. تهانينا للولايات المتحدة وamoshochstein على جهود الوساطة وتهانينا للمعنيين جميعا. هذه بشرى سارة للبنان وللاستقرار والازدهار في المنطقة”.

يذكر أنه تسلم لبنان الصيغة الأخيرة لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت أعرب مسؤول لبناني كبير عن رضى بلاده عن هذه المسودة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن بيروت تسلمت الصيغة الأخيرة من مسودة الاتفاق من الوسيط الأميركي، أموس هوكشتاين.

وأضافت أنه سيتم التدقيق في مضمونها.

وفي السياق، قال كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، لوكالة “رويترز” إن المسودة النهائي تفي بجميع متطلبات لبنان.

وأضاف أنه يمكن أن تؤدي قريبا إلى “اتفاق تاريخي”.

وتابع بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية: “إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي”.